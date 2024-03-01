Oto and Music
Folge 4: Liszt
6 Min.
In dieser Folge trifft sich der Oktopus Oto mit dem ungarischen Klaviervirtuosen Franz Liszt. Gemeinsam spielen sie die temperamentvollen Stücke des Komponisten. Dabei gerät ihr Blut und das Tanzbein gleichermaßen in Bewegung.
Copyrights:© (c) 2015 Fusako Yusaki / Square MTC / Rai Fiction