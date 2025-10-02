Zum Inhalt springenBarrierefrei
Otto beim KSK
Staffel 1Folge 1vom 02.10.2025
45 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 12

Otto Bulletproof erhält exklusive Einblicke in die geheimste Einheit Deutschlands: das Kommando Spezialkräfte (KSK). In der Oberlausitz wird er Zeuge einer taktischen Schießübung, die von donnernden Salven, Präzision und Adrenalin geprägt ist. Diese intensive Erfahrung gibt Otto einen ersten Eindruck von der Härte und dem hohen Anspruch der KSK-Ausbildung. Was macht diese Eliteeinheit so besonders? Und wie anspruchsvoll wird der Weg zum Kommandosoldaten für Otto werden?

