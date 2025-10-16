Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 5: Überleben in arktischer Kälte

46 Min.Ab 12

Otto Bulletproof begleitet das KSK in die eisige Wildnis Kanadas. Die Anwärter stellen sich extremen Herausforderungen: Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, endlose Märsche und Nächte in provisorischen Unterkünften. In dieser lebensfeindlichen Umgebung zeigt sich, wer über das nötige Durchhaltevermögen und die Disziplin verfügt, um als KSK-Soldat zu bestehen.

