Otto beim KSK
Folge 3: Taktischer Nahkampf: Mann gegen Mann
46 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Otto taucht tiefer in die Welt des KSK ein und stellt sich im Modularen Funktions- und Trainingszentrum der Herausforderung des taktischen Nahkampfs. Präzision, Schnelligkeit und mentale Stärke sind hier überlebenswichtig. Otto Bulletproof wird Zeuge einer kompromisslosen Ausbildung, die die Grenzen von Körper und Geist auslotet. Die Episode zeigt, wie schmerzhaft und fordernd die Ausbildung im direkten Kampf Mann gegen Mann ist.
