Folge 2: Auf hoher See: Amphibisches Training in Florida
45 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Otto Bulletproof begleitet das Kommando Spezialkräfte nach Key West, Florida, zur anspruchsvollen amphibischen Ausbildung. Die KSK-Anwärter stellen sich extremen Herausforderungen unter Wasser, auf hoher See und im Trainingszentrum der US-Army Special Forces. Als Teil der Gruppe erlebt Otto hautnah die harten Prüfungen, bei denen Präzision und Ausdauer über Erfolg oder Scheitern entscheiden.
