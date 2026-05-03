Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 03.05.2026: Schlaflose Nächte
44 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 6
Im 19. Jahrhundert lebten die Siedler in Andamooka von der Schafzucht. Doch das änderte sich schlagartig, als dort 1930 Opale entdeckt wurden. Seither versuchen auch Schatzsucher in der kargen Region ihr Glück – so wie Matt und Cozza Kathagen. Aber es wird immer schwieriger, im Outback wertvolle Edelsteine zu finden. Deshalb wollen sich die Männer breiter aufstellen. Chris Cheal und sein Team kämpfen derweil auf dem Turner’s Rush Claim in New South Wales an zwei Fronten: im Tagebau und in der unterirdischen Mine. Hält die Erfolgssträhne der Truppe an?
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.