Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 26.04.2026: Fossilien im Outback
45 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 6
Die „Mooka Boys“ befragen das „Orakel“. Peter Taubers ist Fossiliensammler. Er kann dem Team sagen, ob der Fund, den die Männer in Down Under gemacht haben, wertvoll ist. Vor 100 Millionen Jahren bedeckte das Eromanga-Binnenmeer weite Teile Zentral- und Ostaustraliens. Es war das Reich riesiger Meeressaurier. Demzufolge könnte der Truppe ein fetter Zahltag winken. Die „Buschmänner“ kehren derweil zu der gefährlichsten Mine zurück, in der sie je gearbeitet haben. Auf dem Robbie’s Claim ist unter Tage bereits einmal die Decke eingestürzt. Die Arbeit ist dort riskant.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.