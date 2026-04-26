Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 26.04.2026: Traumstart
45 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Jede Unachtsamkeit kann beim Opalschürfen im Outback fatale Folgen haben. Das musste Mark I’Anson im vergangenen Jahr schmerzlich am eigenen Leib erfahren. Ein Teamkollege hatte ihn mit dem Bagger getroffen und dabei seinen Kiefer gebrochen. Die Erinnerung an den schweren Unfall ist noch sehr präsent. Doch von ängstlichen Gedanken muss sich die „Schwarzlicht-Crew“ befreien, wenn sie bei der Schatzsuche Erfolg haben will. Für die „Cheals“ verlief die letzte Saison dagegen sehr erfolgreich. Knacken Chris und sein Team in der Wildnis erneut die Eine-Million-Dollar-Marke?
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.