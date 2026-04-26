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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Traumstart

DMAXFolge vom 26.04.2026
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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Folge vom 26.04.2026: Traumstart

45 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12

Jede Unachtsamkeit kann beim Opalschürfen im Outback fatale Folgen haben. Das musste Mark I’Anson im vergangenen Jahr schmerzlich am eigenen Leib erfahren. Ein Teamkollege hatte ihn mit dem Bagger getroffen und dabei seinen Kiefer gebrochen. Die Erinnerung an den schweren Unfall ist noch sehr präsent. Doch von ängstlichen Gedanken muss sich die „Schwarzlicht-Crew“ befreien, wenn sie bei der Schatzsuche Erfolg haben will. Für die „Cheals“ verlief die letzte Saison dagegen sehr erfolgreich. Knacken Chris und sein Team in der Wildnis erneut die Eine-Million-Dollar-Marke?

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