Paranormal Roadtrip
Folge vom 14.02.2026: Das Horror-Hospital
44 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12
Das Phelps Dodge Krankenhaus im einstigen Bergbauland, Arizona, ist der nächste Halt auf dem Roadtrip. Hier wurden Arbeiter eingeliefert, denen übles in den Mienen passiert ist. Quetschungen, abgetrennte Gliedmaßen oder kranke Kinder - dieser Ort birgt bis heute eine dunkle Energie. Doch hat auch der Kupfer aus der Gegend etwas mit den unerklärlichen Vorkommnissen im Spital zu tun?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.