Paranormal Roadtrip
Folge vom 07.03.2026: Das unberührte Sanatorium
44 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12
Mit seiner Wahl bricht Alex mit allen Regeln: Zum ersten Mal erforscht die Gruppe einen Ort, über den sie rein gar nichts weiß. In der ehemaligen Einrichtung für Pest-Kranke wurden grausame Behandlungen erprobt, es ist unklar, wie viele Leute hier wirklich starben und vor allem woran. Kommt Dakota damit klar, diesen Spuk-Ort ganz ohne Vorwissen zu erkunden?
