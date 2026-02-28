Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLC
44 Min. Ab 12

Tanner will Rache nehmen und führt den Roadtrip deshalb an einen Ort, von dem noch niemand gehört hat. Das verlassene Bergbaukrankenhaus mit seinen dunklen Tiefen kommt ihm für seinen teuflischen Plan gelegen: Was passiert, wenn die Gruppe komplett ohne Licht auskommen muss?

