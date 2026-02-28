Todesstätte der KohlearbeiterJetzt kostenlos streamen
Paranormal Roadtrip
Folge vom 28.02.2026: Todesstätte der Kohlearbeiter
44 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12
Tanner will Rache nehmen und führt den Roadtrip deshalb an einen Ort, von dem noch niemand gehört hat. Das verlassene Bergbaukrankenhaus mit seinen dunklen Tiefen kommt ihm für seinen teuflischen Plan gelegen: Was passiert, wenn die Gruppe komplett ohne Licht auskommen muss?
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
