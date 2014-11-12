Swinger Doku - die Swinger Reportage für AnfängerJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 1: Swinger Doku - die Swinger Reportage für Anfänger
28 Min.Folge vom 12.11.2014Ab 16
In Deutschland gibt es schätzungsweise 2.000 Swinger-Clubs und das Geschäft boomt. Auch Odette (27) und ihr Freund Oliver, seit zwei Jahren ein Paar, besuchen gemeinsam private Swinger-Partys. Bei "Paula kommt! Sex und gute Nacktgeschichten" spricht die 27- Jährige ganz offen über ihre persönlichen Swinger-Erlebnisse. Wir erfahren prickelnde Details von stundenlangen Oralsexorgien und ausgiebigen Duschspielen mit Gleichgesinnten.
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
16
