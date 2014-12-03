Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Beziehungsstatus: kompliziert. 2 Frauen, der Porno und ich

sixxStaffel 3Folge 4vom 03.12.2014
Beziehungsstatus: kompliziert. 2 Frauen, der Porno und ich

Beziehungsstatus: kompliziert. 2 Frauen, der Porno und ichJetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 4: Beziehungsstatus: kompliziert. 2 Frauen, der Porno und ich

28 Min.Folge vom 03.12.2014Ab 16

"Mein Schwanz ist meine Waffe!", sagt Paulas heutiger Gast, der 32-jährige Pornodarsteller Jerome. Neben seinem außergewöhnlichen Beruf ist der Berliner mit zwei Frauen gleichzeitig liiert. Wie schafft er den Spagat zwischen seinen beiden Herzensdamen und seinem fordernden Job? Und kann solch ein Beziehungsmodell auf Dauer funktionieren?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
sixx
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Alle 14 Staffeln und Folgen