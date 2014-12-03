Beziehungsstatus: kompliziert. 2 Frauen, der Porno und ichJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 4: Beziehungsstatus: kompliziert. 2 Frauen, der Porno und ich
28 Min.Folge vom 03.12.2014Ab 16
"Mein Schwanz ist meine Waffe!", sagt Paulas heutiger Gast, der 32-jährige Pornodarsteller Jerome. Neben seinem außergewöhnlichen Beruf ist der Berliner mit zwei Frauen gleichzeitig liiert. Wie schafft er den Spagat zwischen seinen beiden Herzensdamen und seinem fordernden Job? Und kann solch ein Beziehungsmodell auf Dauer funktionieren?
