Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Dominante Männer, bitte!

sixxStaffel 3Folge 3
Dominante Männer, bitte!

Dominante Männer, bitte!Jetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 3: Dominante Männer, bitte!

28 Min.Ab 16

Kristin ist in ihrem Alltag eine selbstbewusste und emanzipierte Großstädterin. Wenn es um Sex geht, lässt sie sich jedoch gerne unterwerfen und liebt es, richtig hart rangenommen zu werden. Je animalischer, desto besser. Sie verrät Paula, was sie an dem Ausgeliefertsein so anmacht und wie für sie der perfekte dominante Sex aussieht. Die Herrenrunde verrät im Anschluss, warum Frauen auf dominante Männer stehen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
sixx
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Alle 14 Staffeln und Folgen