Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Sex mit allen Sinnen

sixxStaffel 9Folge 1
Sex mit allen Sinnen

Sex mit allen SinnenJetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 1: Sex mit allen Sinnen

31 Min.Ab 16

Alice wirkt auf Männer eher schüchtern und kühl, doch beim Sex ist davon nichts mehr zu spüren. Der 31-Jährigen ist Leidenschaft und vollkommene Hingabe besonders wichtig - auch beim Thema Selbstbefriedigung. Aktuell hat Alice Affären mit zwei verschiedenen Männern und genießt ihr Liebesleben in vollen Zügen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
sixx
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Alle 14 Staffeln und Folgen