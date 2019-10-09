Erfülltes Sexleben auch als junge Eltern - dank Sex-App!Jetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 10: Erfülltes Sexleben auch als junge Eltern - dank Sex-App!
29 Min.Folge vom 09.10.2019Ab 16
Ann-Sophie und Simon sind das beste Beispiel, dass auch frischgebackene Eltern ein erfülltes Sexleben haben können. Ihr Geheimtipp: Eine Sex-App bringt frischen Schwung ins Schlafzimmer. Hier tauschen die beiden Phantasien und Wünsche aus, die sie früher nie geäußert hätten. Denn auch wenn der Nachwuchs viel Zeit in Anspruch nimmt, soll ihr Liebesleben nicht zu kurz kommen. Deshalb verabredet sich das Paar oft zu erotischen Dates inklusive Rollenspiele und heißer Überraschungen.
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
