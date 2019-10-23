Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Besser spät als nie: Erster Orgasmus mit 25

sixxStaffel 9Folge 6vom 23.10.2019
27 Min.Folge vom 23.10.2019Ab 12

Im Bett gibt Nadine für ihren Partner alles. Früher hat die 30-Jährige oftmals selbst zurückgesteckt. Ihren ersten Orgasmus hatte sie deshalb erst mit 25 - und das durch Selbstbefriedigung. Heute ist die Berlinerin deutlich experimentierfreudiger und achtet bewusst auf ihre Lust. Der Sex hat sich seitdem für sie extrem verändert.

