sixxStaffel 9Folge 7vom 23.10.2019
Folge 7: Meine Sexsucht zerstört unsere Beziehung

38 Min.Folge vom 23.10.2019Ab 12

Marvin und Michelle sind verheiratet und haben ihre eigene kleine Familie gegründet. Trotzdem steht die Beziehung mittlerweile vor dem Aus. Schuld daran ist Marvins Sexsucht. Als Michelle nach der Schwangerschaft auch noch unter einer postnatalen Depression leidet, beginnt der 28-Jährige eine Affäre mit einer anderen Frau. Geben die beiden ihrer Liebe noch eine Chance?

sixx
