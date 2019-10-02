Wir brechen gerne mit alten RollenbildernJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 3: Wir brechen gerne mit alten Rollenbildern
32 Min.Folge vom 02.10.2019Ab 16
Xenia und Christoph führen eine offene Beziehung und lieben sexuelle Praktiken, die nicht dem klassischen Rollenbild entsprechen. Der 21-jährige Student hat nämlich eine Schwäche für Analsex, und so kommt beim gemeinsamen Liebesakt oft ein Umschnalldildo zum Einsatz. Während Christoph noch von einem sexuellen Erlebnis mit einem Mann träumt, hat Xenia bereits Erfahrung mit gleichgeschlechtlichem Sex, denn sie schläft nebenher regelmäßig mit einer Frau.
