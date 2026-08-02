Der süße Bürgermeister / Der ZaubertrickJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 02.08.2026: Der süße Bürgermeister / Der Zaubertrick
22 Min.Folge vom 02.08.2026
Eingeschlossen in einem riesigen Schokoladenhasen wird Bürgermeister Besserwisser von hungrigen Waschbären weggetragen. Als später ein Zaubertrick schiefgeht, wird das Osterfest in der Abenteuerbucht von wilden Kaninchen überrannt.
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Produktion:CA, US, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Nickelodeon & © Season 7-8: Nickelodeon Germany