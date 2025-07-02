Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 1: Ringkampf
21 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12
Werden die Händler ein Erinnerungsstück des ungeschlagenen Boxchampions Rocky Marciano ergattern? Anschließend nimmt Rick ein außergewöhnliches Sammlerstück unter die Lupe: ein batteriebetriebenes Auto, das im Dunkeln leuchtet.
Weitere Folgen in Staffel 15
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC