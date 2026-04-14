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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Die härtesten Verhandlungen

Kabel Eins DokuStaffel 15Folge 42vom 14.04.2026
Die härtesten Verhandlungen

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 42: Die härtesten Verhandlungen

20 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Die Folge lässt die härtesten Verhandlungen in der Geschichte von Pawn Stars Revue passieren: Darunter befinden sich eine Erstausgabe von "20.000 Meilen unter dem Meer", ein Ford Roadster von 1932 und eine Les Paul-Gitarre im Wert von 90.000 Dollar, die einst Mary Ford gehörte.

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