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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Volle Fahrt voraus!

Kabel Eins DokuStaffel 15Folge 36vom 10.04.2026
Volle Fahrt voraus!

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 36: Volle Fahrt voraus!

20 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Ein wertvolles Buch namens "The Big Bonanza" taucht im Laden auf, und Rick könnte damit womöglich eine Menge Geld machen. Anschließend begutachten die Händler eine alte tibetische Tür.

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