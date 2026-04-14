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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Die wertvollsten Angebote

Kabel Eins DokuStaffel 15Folge 41vom 14.04.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 41: Die wertvollsten Angebote

20 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Die Folge lässt die die größten und teuersten Fundstücke Revue passieren: Eine millionenschwere Auto-Zermalmer-Maschine namens "Robosaurus", eine Zigarrenkiste im Besitz von John F. Kennedy persönlich, ein Stück versunkener Schatz, und eine seltene Gitarre von Jimi Hendrix.

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