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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Krieger und Häschen

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 16vom 06.05.2026
Krieger und Häschen

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 16: Krieger und Häschen

19 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein japanisches Schwert aus dem 19. Jahrhundert beschäftigt Rick und Chumlee.

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