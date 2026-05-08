Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Sternstunden des alten Herren

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 22vom 08.05.2026
Sternstunden des alten Herren

Sternstunden des alten HerrenJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 22: Sternstunden des alten Herren

39 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Heute gedenken die Pawn Stars dem 2018 verstorbenen Richard Harrison. Ricks Vater eröffnete den "Gold & Silver Pawn Shop" und wurde liebevoll "Old Man" genannt.

Weitere Folgen in Staffel 19

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 5 Staffeln und Folgen