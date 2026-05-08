Sternstunden des alten HerrenJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 22: Sternstunden des alten Herren
39 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Heute gedenken die Pawn Stars dem 2018 verstorbenen Richard Harrison. Ricks Vater eröffnete den "Gold & Silver Pawn Shop" und wurde liebevoll "Old Man" genannt.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC