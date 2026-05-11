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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Mit dem Silberlöffel

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 29vom 11.05.2026
Mit dem Silberlöffel

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 29: Mit dem Silberlöffel

20 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick investiert in ein Set Silberlöffel, hergestellt von dem amerikanischen Patrioten Paul Revere. Außerdem findet eine sprechende Kerze ihren Weg in den Laden.

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