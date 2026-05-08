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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Wer den Cent nicht ehrt

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 23vom 08.05.2026
Wer den Cent nicht ehrt

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 23: Wer den Cent nicht ehrt

20 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick prüft die erste amerikanische Münze, die je hergestellt wurde. Der geforderte Preis ist hoch, so dass nun sein Verhandlungstalent gefragt ist.

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