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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Coreys Bekehrung

Kabel Eins DokuStaffel 19Folge 17vom 06.05.2026
Coreys Bekehrung

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 17: Coreys Bekehrung

19 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Profis sitzen staunend vor einer antiken Figur, die Zaubertricks vollführt. Corey begutachtet indes eine Bibel aus dem 16. Jahrhundert.

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