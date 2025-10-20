Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 23vom 20.10.2025
40 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Das Expertenwissen von drei Generationen schlägt sich im Berufsalltag der Pawn Stars nieder.

