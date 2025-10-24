Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 31: Wild-West-Schnäppchen
40 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick reist nach New York, wo er ein authentisches Flugblatt der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung prüft. Später bringt ein Kunde ein Stempelset aus dem Jahr 1775 in den Laden.
