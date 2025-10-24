Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 31vom 24.10.2025
40 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick reist nach New York, wo er ein authentisches Flugblatt der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung prüft. Später bringt ein Kunde ein Stempelset aus dem Jahr 1775 in den Laden.

