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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Heiße Ware

ProSieben MAXXStaffel 24Folge 32vom 15.04.2026
Heiße Ware

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 32: Heiße Ware

40 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Pawn Stars stecken in der Zwickmühle, als sie einige Objekte prüfen, die nicht auf legalem Wege erworben wurde.

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