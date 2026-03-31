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Perspektivenwechsel

Martin Bruno rollt - mit Martin Bruno Walther

OktoStaffel 2Folge 1vom 31.03.2026
Martin Bruno rollt - mit Martin Bruno Walther

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Perspektivenwechsel

Folge 1: Martin Bruno rollt - mit Martin Bruno Walther

30 Min.Folge vom 31.03.2026

„Reisen ist mein Leben, Reisen ist mein Ein und Alles.“ Der Reisejournalist Martin Bruno Walther war in über 100 Ländern der Welt unterwegs. Nach seinen Bein-Amputationen testet er nun Reiseziele und Hotels auf ihre Barrierefreiheit. Warum sind Lego Rampen so cool? Was versteht man unter Sensing Journeys? Und welche Laster begleiten unseren Reiseprofi? Neben Gin Tonic ist es vor allem die Farbe orange und der schwarze Humor, die Martin Bruno zum Pilot und nicht zum Passagier seiner Lebensreise machen. #martinbrunorollt

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