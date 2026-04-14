Inklusion und Tabak-Monopol mit Hannes HoferJetzt kostenlos streamen
Perspektivenwechsel
Folge 2: Inklusion und Tabak-Monopol mit Hannes Hofer
„Wir machen einen Schritt mehr in Richtung selbstbestimmtes Leben. Österreich ist das einzige Land, wo wir Menschen mit Behinderungen gezielt zu Unternehmer:innen machen.“ So fasst Hannes Hofer die besondere Ausrichtung der Monopolverwaltung bei der Vergabe von Trafiken zusammen. Er ist Betriebswirt und Geschäftsführer der MVG und gibt Einblicke in ein Modell, dass seine Anfänge unter Josef II. hatte. Vom Kriegsveteranen-Modell entwickelte sich die MVG zu einem modernen Inklusionskatalysator (www.mvg.at). Wie läuft die Vergabe eine Trafik ab? Warum sind über 1.000 Menschen mit Behinderungen Trafikant:innen? Und was bedeutet Unternehmertum light?
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