Disability Leadership mit Julia MoserJetzt kostenlos streamen
Perspektivenwechsel
Folge 3: Disability Leadership mit Julia Moser
30 Min.Folge vom 07.05.2026
„Unser ganzes Modell von Arbeitsleben ist kapitalistisch und patriarchal geprägt. Es ist Leistungsorientiert und Frauen* mit Behinderungen haben es da besonders schwer.“ Julia Moser ist Juristin und Co-Vorsitzende der Interessensvertretung FmB - Frauen* mit Behinderungen. Warum ist es wichtig, sich sichtbar zu machen? In welchen Bereichen braucht es einen Perspektivenwechsel? Und was macht Shared Leadership und Disability Leadership so wertvoll?
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: okto