Von Vögeln und SchluckspechtenJetzt kostenlos streamen
Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 09.11.2024: Von Vögeln und Schluckspechten
45 Min.Folge vom 09.11.2024Ab 12
Jack und Katrina sind in Memphis, Tennessee, dem Geburtsort des Blues und Rock’n’Roll. Hier ermitteln sie im „Earnestine and Hazel’s“, ein Soul-Café, das Musikgrößen wie Ray Charles oder Tina Turner besuchten. Das historische Gebäude diente früher als Kirche, Apotheke und Bordell, bevor es zu einer zwielichtigen Bar verkam. Seitdem gibt es hier paranormale Aktivitäten, darunter geisterhafte Erscheinungen und Stimmen, die auf Restenergie hindeuten. Man hört Gespräche oder Klavierspielen, ohne jemanden zu sehen. Bevor die Geisterjäger ihre Ermittlungen starten, erfahren sie schaurige Geschichten einer Augenzeugin.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.