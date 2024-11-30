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Pforten zur Schattenwelt

Eine Kirche voller Geister

TLCFolge vom 30.11.2024
Eine Kirche voller Geister

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Pforten zur Schattenwelt

Folge vom 30.11.2024: Eine Kirche voller Geister

44 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Jack reist nach Sycamore, Ohio, zu seinem Freund Dave, der ihn um Hilfe gebeten hat. Dave hat mit seiner Partnerin Bridgett eine Kirche gekauft und zum Eigenheim umgestaltet, was er jetzt bereut, weil dort ständig seltsame Dinge passieren. Er berichtet von geisterhaften Stimmen, Schattengestalten und einem selbstspielenden Klavier – was für Jack auf einen Poltergeist hindeutet. Dave vermutet, dass ein Vorbesitzer namens Jeff, der auch in dem Gebäude gestorben ist, hier umgeht, und die neuen Bewohner vertreiben will. Da Kollegin Katrina anderweitig beschäftigt ist, muss Jack zum ersten Mal allein ermitteln.

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