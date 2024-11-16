Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pforten zur Schattenwelt

Kammer des Schreckens

TLCFolge vom 16.11.2024
Kammer des Schreckens

Kammer des SchreckensJetzt kostenlos streamen

Pforten zur Schattenwelt

Folge vom 16.11.2024: Kammer des Schreckens

44 Min.Folge vom 16.11.2024Ab 12

Jack und Katrina reisen nach San Antonio in Texas, um im Victoria‘s Black Swan Inn zu ermitteln. Dort stand früher ein Fort, in dem eine blutige Schlacht stattfand. Zahlreiche Mexikaner wurden dabei getötet, ihre Leichen einfach liegen gelassen. In der heute beliebten Hochzeitslocation geschahen früher grauenvolle Dinge – was wohl der Grund für einige beunruhigende Vorfälle ist. Hausbesitzerin Jo Ann und ihre Gäste hatten heftige paranormale Erlebnisse. Die Geisterjäger wollen herausfinden, was die Heimsuchungen auslöst und wie groß die Bedrohung ist. Doch dann nimmt eine bösartige Energie Katrina ins Visier.

Alle verfügbaren Folgen