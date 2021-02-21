Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pfusch am Bau

Staffel 1Folge 1vom 21.02.2021
51 Min.Folge vom 21.02.2021Ab 6

Trautes Heim? Von wegen! Feuchte Keller, holzzerstörende Pilze und verhunzte Dachstühle, dass sich die Balken biegen stehen an der Tagesordnung in Günther Nussbaums erbittertem Kampf gegen die größten Pfuscher des Landes. ATV zeigt in 3 Folgen "worst of - Pfusch am Bau" die emotionalsten Fälle, schlimmsten Baustellen und härtesten Konfrontationen des EU-Bausachverständigen.

