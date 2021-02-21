Staffel 01 Folge 01 - Pfusch am Bau - Worst ofJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Pfusch am Bau - Worst of
51 Min.Folge vom 21.02.2021Ab 6
Trautes Heim? Von wegen! Feuchte Keller, holzzerstörende Pilze und verhunzte Dachstühle, dass sich die Balken biegen stehen an der Tagesordnung in Günther Nussbaums erbittertem Kampf gegen die größten Pfuscher des Landes. ATV zeigt in 3 Folgen "worst of - Pfusch am Bau" die emotionalsten Fälle, schlimmsten Baustellen und härtesten Konfrontationen des EU-Bausachverständigen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pfusch am Bau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4