Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pfusch am Bau

Staffel 01 Folge 03 - Pfusch am Bau - Worst of

ATVStaffel 1Folge 3vom 07.03.2021
Staffel 01 Folge 03 - Pfusch am Bau - Worst of

Staffel 01 Folge 03 - Pfusch am Bau - Worst ofJetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Pfusch am Bau - Worst of

50 Min.Folge vom 07.03.2021Ab 6

Günther Nussbaum kämpfte in 10 Jahren "Pfusch am Bau" für Gerechtigkeit - er setzte sich für die verzweifelten Häuslbauer ein und ging für seine Klienten mutig ins Gefecht. Der EU-Bausachverständige forderte Antworten von den Verantwortlichen, die meist viel Geld kassiert und nur allzuoft Bauruinen hinterlassen haben. Diesmal zeigen wir die Top Ten der härtesten Konfrontationen der letzten 10 Jahre.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Pfusch am Bau
ATV
Pfusch am Bau

Pfusch am Bau

Alle 21 Staffeln und Folgen