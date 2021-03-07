Staffel 01 Folge 03 - Pfusch am Bau - Worst ofJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Pfusch am Bau - Worst of
50 Min.Folge vom 07.03.2021Ab 6
Günther Nussbaum kämpfte in 10 Jahren "Pfusch am Bau" für Gerechtigkeit - er setzte sich für die verzweifelten Häuslbauer ein und ging für seine Klienten mutig ins Gefecht. Der EU-Bausachverständige forderte Antworten von den Verantwortlichen, die meist viel Geld kassiert und nur allzuoft Bauruinen hinterlassen haben. Diesmal zeigen wir die Top Ten der härtesten Konfrontationen der letzten 10 Jahre.
Pfusch am Bau
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4