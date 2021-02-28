Staffel 01 Folge 02 - Pfusch am Bau - Worst ofJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Pfusch am Bau - Worst of
Rund 380 Baustellen hat Günther Nussbaum im Laufe eines Jahrzehnts besucht. Bauruinen, Schimmelhöllen - Einsturzgefährdete Häuser - nicht nur einmal hat sich der EU-Bausachverständige in Gefahr begeben. Günther Nussbaum kämpfte für jeden einzelnen Betroffenen. Ging auf die Suche nach untergetauchten Baufirmen - und fand manchmal nur noch die bittere Wahrheit: Die Baufirmen waren längst pleite, der Firmensitz nicht selten ein runtergekommenes, unbewohntes Gebäude. Doch Günther Nussbaum hatte in den 10 Jahren auch viele Erfolge zu verbuchen: Streitigkeiten mit den Baufirmen wurden geschlichtet, Häuser saniert. Der Bausachverständige verhalf vielen Menschen zu einem neuen, besseren Leben.
