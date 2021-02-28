Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pfusch am Bau

Staffel 01 Folge 02 - Pfusch am Bau - Worst of

ATVStaffel 1Folge 2vom 28.02.2021
Staffel 01 Folge 02 - Pfusch am Bau - Worst of

Staffel 01 Folge 02 - Pfusch am Bau - Worst ofJetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Pfusch am Bau - Worst of

48 Min.Folge vom 28.02.2021Ab 6

Rund 380 Baustellen hat Günther Nussbaum im Laufe eines Jahrzehnts besucht. Bauruinen, Schimmelhöllen - Einsturzgefährdete Häuser - nicht nur einmal hat sich der EU-Bausachverständige in Gefahr begeben. Günther Nussbaum kämpfte für jeden einzelnen Betroffenen. Ging auf die Suche nach untergetauchten Baufirmen - und fand manchmal nur noch die bittere Wahrheit: Die Baufirmen waren längst pleite, der Firmensitz nicht selten ein runtergekommenes, unbewohntes Gebäude. Doch Günther Nussbaum hatte in den 10 Jahren auch viele Erfolge zu verbuchen: Streitigkeiten mit den Baufirmen wurden geschlichtet, Häuser saniert. Der Bausachverständige verhalf vielen Menschen zu einem neuen, besseren Leben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Pfusch am Bau
ATV
Pfusch am Bau

Pfusch am Bau

Alle 22 Staffeln und Folgen