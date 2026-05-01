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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Bonuspunkte für das Karma-Konto

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 17.05.2026
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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Folge 5: Bonuspunkte für das Karma-Konto

42 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Ein Auftrag in den Nordwest-Territorien bringt Dale an den Rand der Verzweiflung und der Trucker trifft einen folgenschweren Entschluss. Dave und Craig arbeiten derweil auf Hochtouren, wobei Letzterer sich in guten Taten übt.Bei einem Job in den Nordwest-Territorien übt Craig sich in guten Taten.

Weitere Folgen in Staffel 1

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