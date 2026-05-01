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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad
Folge 5: Bonuspunkte für das Karma-Konto
42 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Ein Auftrag in den Nordwest-Territorien bringt Dale an den Rand der Verzweiflung und der Trucker trifft einen folgenschweren Entschluss. Dave und Craig arbeiten derweil auf Hochtouren, wobei Letzterer sich in guten Taten übt.Bei einem Job in den Nordwest-Territorien übt Craig sich in guten Taten.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Auto
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen