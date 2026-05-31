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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Roadtrip in die Vergangenheit

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 31.05.2026
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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Folge 7: Roadtrip in die Vergangenheit

42 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Dave benötigt dringend Geld, um sein Geschäft auszuweiten - und borgt sich dieses ausgerechnet von Konkurrent Donny. Währenddessen hat Angela mit traurigen Erinnerungen zu kämpfen und Craig kann seine Emotionen nicht kontrollieren.

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