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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Showdown im Nahatlatch-Tal

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 31.05.2026
Showdown im Nahatlatch-Tal

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Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad

Folge 8: Showdown im Nahatlatch-Tal

42 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Während Dave sein neues Fuhrwerk bei einer Fahrzeugbergung auf die Probe stellt, geraten Dale und Craig abermals aneinander. Wütend stellt Dale seinen Chef Donny vor die Wahl: er oder sein Kollege.

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