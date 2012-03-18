Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 18.03.2012: Freispruch für Otis
44 Min.Folge vom 18.03.2012Ab 12
Nachdem ein Teenager in der Kleinstadt Auburn von einer Gruppe Pitbulls angegriffen worden ist, kocht in den Medien die Stimmung gegen die Hunderasse über. Drei der vier beteiligten Hunde werden eingeschläfert! Doch für Otis - der nachweislich nicht zugebissen hat - gibt es Hoffnung. Das Team von Tia Torres versucht den Pitbull zu retten, indem es Otis im „Villalobos Rescue Center“ aufnimmt. Allerdings sind die Auflagen streng und der Rechtsstreit kompliziert, was sogar intern zu Konflikten führt.
Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe: 12
12
