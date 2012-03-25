Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Familie in Nord-Hollywood hat einen herrenlosen Pitbull gemeldet. Als Tia zum Ort des Geschehens fährt, um den Hund mitzunehmen, gestaltet sich die Rettung schwieriger als gedacht. Der Vierbeiner hat sich unter einem Haus versteckt und denkt nicht im Traum daran herauszukommen. Auch in dieser Folge: Tania und Mariah sind bei einem Fundraising-Projekt in Florida zu Gast, und für Tias Ehemann AJ steht viel auf dem Spiel. Beim Gerichtsverfahren droht ihm im schlimmsten Fall sogar eine lebenslange Haftstrafe!

