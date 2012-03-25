Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 25.03.2012: Auf Messers Schneide
44 Min.Folge vom 25.03.2012Ab 6
Eine Familie in Nord-Hollywood hat einen herrenlosen Pitbull gemeldet. Als Tia zum Ort des Geschehens fährt, um den Hund mitzunehmen, gestaltet sich die Rettung schwieriger als gedacht. Der Vierbeiner hat sich unter einem Haus versteckt und denkt nicht im Traum daran herauszukommen. Auch in dieser Folge: Tania und Mariah sind bei einem Fundraising-Projekt in Florida zu Gast, und für Tias Ehemann AJ steht viel auf dem Spiel. Beim Gerichtsverfahren droht ihm im schlimmsten Fall sogar eine lebenslange Haftstrafe!
Reality, Tiere, Pets
