Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pitbulls auf Bewährung

Außer Rand und Band

TLCFolge vom 15.04.2012
Außer Rand und Band

Außer Rand und BandJetzt kostenlos streamen

Pitbulls auf Bewährung

Folge vom 15.04.2012: Außer Rand und Band

44 Min.Folge vom 15.04.2012Ab 12

Hundebesitzerin Alex hat ein massives Problem. Gwato, einer ihrer beiden Pitbulls, ist extrem aggressiv und kaum zu bändigen. Der Rüde hat bereits andere Hunde und sogar einen Menschen gebissen! Gemeinsam mit den Tiertrainerinnen im „Villalobos Rescue Center“ hofft Alex eine Lösung zu finden, damit sie Gwato behalten kann. Tia äußert einen fatalen Verdacht: Das gefährliche Verhalten des Pitbulls könnte auf eine schlechte Züchtung zurückzuführen sein. Später setzt sich Bewährungshäftling Cameron für eine doppelte Hunderettung in seiner Nachbarschaft ein.

Alle verfügbaren Folgen