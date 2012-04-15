Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 15.04.2012: Außer Rand und Band
44 Min.Folge vom 15.04.2012Ab 12
Hundebesitzerin Alex hat ein massives Problem. Gwato, einer ihrer beiden Pitbulls, ist extrem aggressiv und kaum zu bändigen. Der Rüde hat bereits andere Hunde und sogar einen Menschen gebissen! Gemeinsam mit den Tiertrainerinnen im „Villalobos Rescue Center“ hofft Alex eine Lösung zu finden, damit sie Gwato behalten kann. Tia äußert einen fatalen Verdacht: Das gefährliche Verhalten des Pitbulls könnte auf eine schlechte Züchtung zurückzuführen sein. Später setzt sich Bewährungshäftling Cameron für eine doppelte Hunderettung in seiner Nachbarschaft ein.
Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
