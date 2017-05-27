Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 27.05.2017: Rettung in letzter Sekunde
45 Min.Folge vom 27.05.2017Ab 12
Lizzy und Matt rücken aus, um einen jungen orientierungslosen Hund vom Straßenrand zu retten. Als sie den Kleinen genauer in Augenschein nehmen, wird klar, dass dem Vierbeiner weit mehr fehlt, als Herrchen oder Frauchen. Auch bei der zweiten Rettungsaktion geht es um Leben und Tod: Ein Pitbull wurde angeschossen und einfach seinem Schicksal überlassen. Jetzt zählt jede Sekunde!
