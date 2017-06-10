Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 10.06.2017: Unerwartetes Wiedersehen
45 Min.Folge vom 10.06.2017Ab 12
Diesmal bei „Pitbulls auf Bewährung“: ein Welpe mit aufgekratztem Sonnenbrand, ein Mastiff am Verhungern und eine große Liebe wird wahr! Denn Kelly, eine ehemalige Villalobos-Volontärin, stattet der Rettungsstation einen Überraschungsbesuch ab. Und sie hat mehr vor, als nur mal eben hallo zu sagen. Kelly ist extra von Long Island angereist, um endlich ihren geliebten Hund Mittens zu adoptieren!
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.