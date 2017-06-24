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Pitbulls auf Bewährung

Eine schwere Entscheidung

TLCFolge vom 24.06.2017
Eine schwere Entscheidung

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Pitbulls auf Bewährung

Folge vom 24.06.2017: Eine schwere Entscheidung

45 Min.Folge vom 24.06.2017Ab 12

Passanten haben einen entlaufenen Catahoula Leopard Dog entdeckt und bei der Rettungsstation abgegeben. Da Hündin Chica einen gepflegten Eindruck macht, hat sie vermutlich einen Besitzer, der seinen geliebten Vierbeiner bereits vermisst. Allerdings hat Chica keinen Chip und keine Hundemarke. Daher versuchen Tia Torres und ihr Team mit einem Online-Aufruf Frauchen oder Herrchen zu finden.

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