Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 24.06.2017: Eine schwere Entscheidung
45 Min.Folge vom 24.06.2017Ab 12
Passanten haben einen entlaufenen Catahoula Leopard Dog entdeckt und bei der Rettungsstation abgegeben. Da Hündin Chica einen gepflegten Eindruck macht, hat sie vermutlich einen Besitzer, der seinen geliebten Vierbeiner bereits vermisst. Allerdings hat Chica keinen Chip und keine Hundemarke. Daher versuchen Tia Torres und ihr Team mit einem Online-Aufruf Frauchen oder Herrchen zu finden.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.